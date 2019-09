Condividi | S.O. 10:35 Ancora problemi nella rete fognaria nel centro storico di Alghero. Modifica temporanea alla viabilità nelle giornate del 4, 5 e 6 settembre per permettere lo spurgo delle condotte Fogne ostruite, chiusa via Cavour



ALGHERO - Nuovo intervento sulla rete fognaria del centro storico di Alghero. Chi pensava che gli invasivi interventi di sostituzione delle vecchie e deteriorate reti idrico-fognarie realizzati nel 2017 risolvessero definitivamente i problemi nelle città vecchia, rimarrà deluso.



Fogne ostruite e necessità d'intervento immediato per spurgare la rete fognaria. Nei prossimi giorni è prevista la sospensione temporanea della circolazione veicolare nella via Cavour. Lavori che saranno eseguiti da una ditta di Porto Torres, per conto di Abbanoa.



Via Cavour rimarrà chiusa al traffico nelle giornate del 4, 5 e 6 settembre dalle ore 8 alle ore 17, con possibilità di deroga qualora la circolazione dei veicoli risulti compatibile con le esigenze tecniche connesse al delicato intervento in atto. I medesimi problemi investono anche altre zone della città.



