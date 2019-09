Condividi | P.P. 12:54 Succede a Michael O’Lear che rimane ceo dell’intera Ryanair Holdings che include i vettori Laudamotion, Buzz e Malta Air. Wilson, entrato in Ryanair nel 1997, gestirà le operazioni quotidiane della compagnia aerea Eddie Wilson è il nuovo ceo Ryanair



ROMA - Il Gruppo irlandese ha scelto la soluzione interna per guidare la compagnia aerea low cost Ryanair. Eddie Wilson è il nuovo amministratore delegato e succede a Michael O’Leary.



O’Leary non si farà da parte e ricopre, invece, il ruolo di ceo dell’intera Ryanair Holdings, che include i vettori Laudamotion, Buzz e Malta Air, almeno fino al 2024. Wilson, entrato in Ryanair nel 1997, gestirà le operazioni quotidiane della compagnia aerea.



