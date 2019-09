Condividi | Red 15:26 Tre progetti approvati, tre progetti finanziati. Il Dipartimento per le Politiche giovanili ed il Servizio Civile universale ha finanziato tutti i progetti di Servizio civile nazionale presentati dal Comune di Sassari ed approvati dalla Regione autonoma della Sardegna Servizio Civile: finanziati i progetti di Sassari



SASSARI - Tre progetti approvati, tre progetti finanziati. Il Dipartimento per le Politiche giovanili ed il Servizio Civile universale ha finanziato tutti i progetti di Servizio civile nazionale presentati dal Comune di Sassari ed approvati dalla Regione autonoma della Sardegna. La pubblicazione del bando di selezione dei volontari è prevista per i primi giorni di questo mese. Un'importante novità per quest'anno è che la candidatura dei giovani avverrà esclusivamente on-line su una piattaforma, raggiungibile da computer fisso, tablet o smartphone, a cui si potrà accedere attraverso il Sistema pubblico d'identità digitale. Si tratta di “Nuovi orizzonti” (del settore Attività educative, giovanili e sportive), “#UrpOnline” (per Affari generali, trasparenza e partecipazione) e “Raccontando Sassari” (per Sviluppo locale: cultura e marketing turistico). Tre progetti che daranno la possibilità a dodici volontari di acquisire competenze, cimentarsi con un'esperienza lavorativa negli uffici dell'Ente e vedere con i propri occhi l'attività e l'organizzazione di una Pubblica amministrazione che, ancora più di altre, ogni giorno è a contatto con i cittadini e con le loro esigenze.



Con Nuovi orizzonti, i volontari potranno acquisire coscienza dell’importanza della cittadinanza attiva e della partecipazione giovanile, integrare la loro qualificazione professionale con nuove competenze nel campo del sociale e di una pubblica istituzione, nelle relazioni con il pubblico e nell’utilizzo delle varie modalità e strumenti di comunicazione. Potranno esercitare le loro abilità “personalizzando” il progetto stesso, rendendolo permeabile alla loro creatività e capacità, partecipando attivamente alla programmazione di interventi di animazione e di educazione non formale dell'Informagiovani, testimoniando i valori che sottendono l’impegno di servizio civile e favorendo contestualmente l'inserimento dei giovani nella società, in modo da viverla in maniera attiva e partecipata.



Obiettivo principale del progetto #UrpOnline è quello di arricchire l'offerta informativa dell'Ente e contribuire al miglioramento degli standard di qualità della comunicazione web e social del Comune di Sassari. Ed ancora, favorire la partecipazione ed integrazione cittadina dei giovani attraverso il loro coinvolgimento diretto alla realizzazione di nuovi servizi di comunicazione, incentivare l'uso consapevole delle nuove tecnologie, di internet e dei media di nuova generazione strutturando forme concrete di formazione specifica e tutoraggio.



