Spaccio a San Teodoro: 27enne in manette

SAN TEODORO - Continua l’azione preventiva e repressiva allo spaccio ed al consumo di sostanze stupefacenti condotta dai Carabinieri del Comando provinciale di Nuoro, quotidianamente impegnati per garantire sicurezza e rispetto della legalità. I militari della Tenenza di San Teodoro hanno tratto in arresto un 27enne, già noto alle Forze dell’ordine, per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.



I militari dell’Arma, a conclusione di articolate indagini espletate anche attraverso vari servizi di osservazione, hanno controllato l’abitazione nella disponibilità dell'uomo. Al termine delle operazioni, i Carabinieri hanno trovato 16grammi di cocaina e 150grammi di ketamina.



