Alberto Bamonti L'opinione di Alberto Bamonti Attivare subito la Rianimazione al Civile



I lavori di rifacimento e adeguamento delle sale operatorie dell’Ospedale Civile di Alghero sono quasi terminati. Le tempistiche di consegna sono previste per fine settembre/primi di ottobre, salvo imprevisti.



Data l'imminente consegna, sarebbe opportuno velocizzare i tempi di apertura della Rianimazione e celermente potenziare il Pronto soccorso, per poter finalmente avviare concretamente i servizi dell’ospedale di primo livello ad Alghero. Costituisce certamente una notizia importante la conferma del presidente Solinas di voler realizzare il nuovo ospedale ad Alghero.



Tuttavia, è fondamentale dare corso agli interventi funzionali alla attivazione dei servizi di primo livello senza ulteriori ritardi per garantire, da subito, ai pazienti cure sanitarie adeguate e consentire agli operatori sanitari di esprimere al meglio le loro professionalità. In questa direzione, si muoverà il gruppo dei Riformatori di Alghero presso la competente Azienda sanitaria.



* consigliere comunale dei Riformatori sardi di Alghero