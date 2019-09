Condividi | S.O. 16:51 «Basta con i disagi nei trasporti aerei, i sardi non possono essere ostaggio delle compagnie». Il presidente del Consiglio Michele Pais scrive alla commissione regionale Trasporti e chiede al Presidente Giuseppe Talanas di inserire all´ordine del giorno del consiglio regionale la situazione del trasporto aereo Alghero e Cagliari, 26 voli cancellati: l´ira di Pais



CAGLIARI - Il presidente del Consiglio Michele Pais scrive alla commissione regionale Trasporti e chiede al Presidente Giuseppe Talanas di inserire all'ordine del giorno del consiglio regionale la situazione del trasporto aereo da e per la Sardegna, oltre che di chiamare immediatamente in audizione i vertici delle compagnie che operano negli scali sardi.



«In questi giorni - si legge nella missiva di Pais - a causa dello sciopero indetto e poi revocato sono stati cancellati dagli aeroporti di Cagliari e Alghero 26 voli. In particolare, nella giornata di oggi, nello scalo di Cagliari Elmas Alitalia ha cancellato sette voli in partenza e otto in arrivo».



Ad Alghero invece, «ieri sono stati cancellati gli ultimi due voli, oggi sono rimasti a terra sette voli in partenza e sette in arrivo e domani sono previste due partenze in meno». «Una situazione - attacca Pais - che crea disagio ai sardi che, se anche riprotetti dalle Compagnie, devono spesso sopportare ulteriori costi e difficoltà». «La nostra insularità - è la conclusione - non può e non deve diventare isolamento a causa di cancellazioni di voli dovute a una programmazione che non tiene conto delle effettive esigenze della Sardegna».