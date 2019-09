Condividi | A.S. 11:00 Paura ma niente di più ad Alghero. Provvidenziale l´intervento dei vigili del fuoco di stanza in via Napoli. Portellone sbloccato e ascensore riaperto. Per i sei malcapitati nessun problema Intrappolati nell´ascensore dell´ospedale Civile



ALGHERO - Intrappolati all'interno di uno degli ascensori in servizio all'interno dell'Ospedale Civile di Alghero. E' l'avventura occorsa nella serata di ieri (venerdì) a sei persone che usufruivano dell'ascensore riservato al pubblico ed ai pazienti per raggiungere i piani superiori della struttura ospedaliera.



All'improvviso le porte sono risultate bloccate, ed a niente è servito il primo tentativo di forzarne l'apertura. Tanta paura ma niente di più.



Provvidenziale l'arrivo dei vigili del fuoco di stanza in via Napoli. L'intervento poco dopo le 19.30: Portellone sbloccato e ascensore riaperto. Per i sei malcapitati nessun problema, se non una comprensibile apprensione.



