Chirurgia oncologica: Nieddu apre il congresso

CAGLIARI - L'assessore regionale della Sanità Mario Nieddu parteciperà alla cerimonia d'apertura del 42esimo Congresso nazionale della Società italiana di chirurgia oncologica, in programma a Cagliari, da oggi (lunedì) a mercoledì 10 settembre. La cerimonia si terrà alle 17, al Teatro Massimo.



«È per me un piacere e un onore – spiega l'esponente della Giunta Solinas – portare i saluti istituzionali e prendere parte a un evento che riunisce tantissimi medici e studiosi da tutta Italia. Ritengo sia fondamentale che la Sardegna continui a essere luogo di incontro della comunità scientifica, nazionale e internazionale».



Il congresso si articolerà su diverse sessioni al T-Hotel di Cagliari attorno ad un tema, quello della chirurgia oncologica. «Di grande interesse – precisa in conclusione Nieddu – per il ruolo che la figura del chirurgo oncologo ha assunto negli ultimi tempi all'interno della equipe multidisciplinare per la terapia oncologica».



