«Di tutto abbiamo bisogno, meno che di speculazioni politiche: lavoriamo per Alghero e concentriamoci sulle cose da fare per migliorarla», dichiara il presidente della Quinta commissione consiliare Christian Mulas Loi, Ansini e Monti: fiducia a Mulas



ALGHERO - «Confermiamo la nostra piena fiducia nei confronti del presidente della Commissione Christian Mulas



«Altro che frizioni nella Maggioranza o sfiducia nei confronti del presidente Mulas - ribadisce Monti, che sottolinea anche di aver dato mandato di rappresentarlo, proprio per l’impossibilità a partecipare alla seduta, alla sua collega Monica Pulina. A margine dell’incursione mediatica della Minoranza, una sottolineatura arriva dallo stesso presidente Mulas.



«Nonostante l’assenza pienamente giustificata dei miei colleghi, i lavori della Commissione si sono svolti regolarmente alla presenza dell’assessore competente Antonello Peru ed hanno consentito di avviare i primi passi del percorso finalizzato ad affrontare e risolvere uno dei problemi storici che affliggono la città. Di tutto abbiamo bisogno, meno che di speculazioni politiche: lavoriamo per Alghero e concentriamoci sulle cose da fare per migliorarla», conclude l'esponente dei Riformatori sardi.



