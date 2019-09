Condividi | Red 16:16 Lunedì, l’assessore regionale del Lavoro Alessandra Zedda ha partecipato ad un incontro sull´evoluzione del mercato del lavoro in Sardegna con focus sul territorio di competenza del locale Centro per l’impiego Mercato del lavoro: Zedda ad Oristano



ORISTANO – Lunedì, ad Oristano l’assessore regionale del Lavoro Alessandra Zedda ha partecipato ad un incontro sull'evoluzione del mercato del lavoro in Sardegna con focus sul territorio di competenza del locale Centro per l’impiego. «Un evento importante», ha sottolineato Zedda.



«Uno degli incontri sul territorio con sindaci, amministratori locali, aziende, rappresentanti di categoria e associazioni competenti per materia, ma anche cittadini. L’incontro racchiude un nuovo metodo, ovvero quello dell’ascolto e della proposta, momenti nei quali rappresentiamo le azioni del nostro Assessorato, l’utilizzo dei fondi comunitari, in particolare il Fse (Fondo sociale europeo), che raddoppia e va ad intercettare professioni nuove legate alla tecnologia, come la cyber security, ma anche professioni che esaltano l’identità sarda e che richiedono una certa formazione specifica», ha concluso l'esponente della Giunta Solinas.



All’appuntamento, organizzato dall’Agenzia per le politiche attive del lavoro, è intervenuto il sindaco di Oristano Andrea Lutzu ed altri primi cittadini della provincia. Con loro, anche il direttore dell’Aspal Massimo Temussi, che ha rappresentato l’andamento del mercato del lavoro nella provincia.



Nella foto: Massimo Temussi ed Alessandra Zedda