Oggi, un incendio ha richiesto l'intervento del mezzo aereo del Corpo forestale. Un elicottero della forestale proveniente dalla base di Anela è intervenuto su un rogo divampato in località Funtanedda Osilo: macchia mediterranea in fiamme



OSILO – Oggi (mercoledì), un incendio ha richiesto l’intervento del mezzo aereo del Corpo forestale. Un elicottero della forestale proveniente dalla base di Anela è intervenuto su un rogo divampato nelle campagne di Osilo, in località Funtanedda.



Le fiamme hanno interessato il cantiere forestale di Osilo e hanno bruciato 2500metri quadri di macchia mediterranea. Sul posto, ha coordinato le operazioni di spegnimento il direttore delle operazioni di spegnimento appartenente alla pattuglia del Corpo forestale di Ploaghe.



