In auto verso Sassari con 5kg di coca

9/9/2019 Oltraggio, resistenza ed evasione: brasiliano arrestato ad Alghero Il 34enne, autorizzato dal giudice si Sassari a recarsi a Budoni per motivi di lavoro, avrebbe dovuto presentarsi ai Carabinieri tre volte a settimana per la firma. Invece, ha violato la prescrizione. Durante un intervento dei militari, dopo che stava disturbando in un locale pubblico, aveva oltraggiato i Carabinieri opponendo resistenza e finendo in manette. Nella stessa notte, posto ai domiciliari, si era anche allontanato dall’abitazione