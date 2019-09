Condividi | Red 10:09 Domani sera, in Piazza Pino Piras, verrà collocato un pannello che ricorda i valori del volontariato. Con il presidente di Sardegna Solidale Giampiero Farru, ci saranno anche il sindaco Mario Conoci ed il vescovo Mauro Maria Morfino Ceramica solidale ad Alghero



ALGHERO - Per festeggiare i suoi primi vent’anni di attività, il Centro di servizio per il volontariato Sardegna solidale rilancia il suo messaggio di impegno attraverso quaranta ceramiche artistiche, che verranno collocate nelle piazze di altrettanti centri dell’isola. Domani, sabato 14 settembre, appuntamento ad Alghero, alle 19, in Piazza Pino Piras, in occasione della “Festa del volontariato 2019”.



«Non è più tempo di navigatori solitari. Cambia rotta. Scegli di essere un volontario!» è il messaggio che campeggia nell’opera, un pannello realizzato da “Ceramiche Nioi” di Assemini. Dopo Lanusei, Orosei, Senorbì, Terralba e Villacidro, quello di Alghero è il sesto di quaranta Comuni che hanno aderito all’iniziativa e nei quali la ceramica verrà collocata.



All'iniziativa di domani, con i volontari del territorio, prenderanno parte il sindaco di Alghero Mario Conoci e l’assessore comunale ai Servizi sociali Maria Grazia Salaris. Ed ancora, il presidente di Sardegna solidale Giampiero Farru con il Direttivo del centro di servizio, ed il vescovo di Alghero e Bosa Mauro Maria Morfino.



Nella foto: il presidente di Sardegna Solidale Giampiero Farru