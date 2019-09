Condividi | Red 17:14 La Squadra Mobile ha rintracciato altre due persone destinatarie di provvedimenti restrittivi. Si tratta di una 46 enne localizzata a Cagliari e di un 36 enne, ai quali è stato notificato l’obbligo di dimora nel territorio comunale di Nuoro Droga: l´operazione Proserpina non si ferma



NUORO - In vista dell'imminente apertura delle scuole, la Polizia di Stato ha intensificato i controlli finalizzati alla prevenzione ed alla repressione dello spaccio di stupefacenti. In questo contesto, nell'ambito dell'operazione "Proserpina" recentemente conclusasi con l'emissione da parte dell'Autorità giudiziaria di ventitre misure cautelari [LEGGI] , la Squadra Mobile ha rintracciato altre due persone destinatarie di provvedimenti restrittivi. Si tratta di una 46 enne localizzata a Cagliari e di un 36 enne, ai quali è stato notificato l'obbligo di dimora nel territorio comunale di Nuoro.