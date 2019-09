Condividi | Red 21:56 Grande soddisfazione dell’Amministrazione guidata da Toni Faedda, ed in particolare dell´assessore comunale ai Lavori pubblici Fabio Pala, per il nuovo finanziamento ottenuto nei giorni scorsi, nell’ambito del bando “Sport e periferie 2018” della Presidenza del Consiglio dei ministri, finalizzato al completamento della palestra comunale Olmedo: altri 300mila euro per la palestra



OLMEDO - Grande soddisfazione dell’Amministrazione guidata da Toni Faedda, ed in particolare dell'assessore comunale ai Lavori pubblici Fabio Pala, per il nuovo finanziamento ottenuto nei giorni scorsi, nell’ambito del bando “Sport e periferie 2018” della Presidenza del Consiglio dei ministri, finalizzato al completamento della palestra comunale. «Su oltre 2mila domande presentate a livello nazionale – sottolinea Pala - 230 Comuni in tutta Italia e solo dodici sardi potranno beneficiare del finanziamento».



«Le risorse ottenute – prosegue l'assessore - andranno a sommarsi ai 300mila euro già stanziati in precedenza, che consentiranno di completare i lavori di messa in sicurezza della palestra comunale con un investimento complessivo di 600mila euro. Questo finanziamento si aggiunge ai quasi 4milioni di euro ottenuti nei primi tre anni dall’inizio del mandato, che consentiranno di rendere più moderne ed efficienti numerose strutture pubbliche a servizio della comunità».



«L’impianto sportivo era stato dichiarato inagibile nel maggio 2016. Nonostante ciò, l’Amministrazione comunale, per far proseguire l’attività delle diverse società sportive, assumendosi pesanti responsabilità, ne ha garantito l’utilizzo fino a giugno dello scorso anno», conclude l'assessore Pala.



Nella foto: l'assessore comunale Fabio Pala