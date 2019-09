Condividi | Red 22:06 Nell’ambito delle attività di contrasto all’evasione fiscale, le Fiamme gialle della Tenenza di Iglesias hanno concluso un’attività di verifica nei confronti di un’impresa dell’Iglesiente operante nel campo edile Impresa edile evade oltre 250mila euro



IGLESIAS - Nell’ambito delle attività di contrasto all’evasione fiscale, le Fiamme gialle della Tenenza di Iglesias hanno concluso un’attività di verifica nei confronti di un’impresa dell’Iglesiente operante nel campo edile. L’azione dei finanzieri ha puntato sulla verifica del corretto assolvimento degli obblighi delle disposizioni tributarie vigenti.



Le indagini hanno permesso di appurare che l'azienda, per le annualità 2014, 2015 e 2016 non ha presentato le dovute dichiarazioni fiscali qualificandosi quale “evasore totale”, mentre, per il 2017, aveva presentato le dichiarazioni esponendo, tuttavia, dati non corrispondenti alla realtà. L’opera di ricostruzione del reddito, è stata effettuata sia analiticamente (con l’esame della documentazione fiscale reperita attraverso controlli incrociati eseguiti nei confronti di fornitori e clienti individuati), sia induttivamente (con indagini finanziarie, con le quali, in contradditorio con la parte, è stato analizzato il dettaglio delle operazioni bancarie in accredito ed in addebito sui conti correnti).



L'attività ispettiva ha permesso di rilevare l'occultamento di ricavi per 257.513euro ed un'evasione Iva di 10.533euro. Sono state accertate anche specifiche violazioni formali agli obblighi di tenuta della documentazione derivanti dalla mancata istituzione dei libri contabili e dei registri obbligatori previsti, nonché agli obblighi di documentazione e registrazione di operazioni contabili, irregolarità per le quali sono previste complessivamente sanzioni amministrative superiori ai 60mila euro.