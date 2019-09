Condividi | Antonio Burruni 21:07 Dopo la sconfitta per 3-2 di Pontedera, l´undici di mister Filippi cerca il pronto riscatto ospitando al Bruno Nespoli l´Alessandria, nel match valido per la quarta giornata del girone A in programma domani pomeriggio Serie C: l´Olbia cerca il riscatto



OLBIA – Dimenticare Pontedera. Dopo la sconfitta per 3-2 in terra toscana l'undici di mister Filippi cerca il pronto riscatto ospitando al Bruno Nespoli l'Alessandria, nel match valido per la quarta giornata del girone A in programma domani, domenica 15 settembre, alle 15.



Per affrontare i grigi di mister Scazzola, Michele Filippi ha convocato ventitre giocatori. Si tratta dei portieri Luca Barone, Luca Crosta e Maarten Van Der Want; dei difensori Gabriele Dalla Bernardina, Luca La Rosa, Andrea Mastino, Francesco Pisano, Mattia Pitzalis e Davide Zugaro; dei centrocampisti Abdoulaye Bah, Luca Belloni, Roberto Biancu, Nunzio Lella, Luca Manca, Alessio Miceli, Mattia Muroni, Nicholas Pennington ed Andrea Vallocchia; degli attaccanti Antonio Demarcus, Riccardo Doratiotto, Giacomo Parigi, Roberto Ogunseye e Francesco Verde.



Sarà il signor Luca Zucchetti, arbitro della sezione di Foligno al primo anno nella categoria, a dirigere la partita. Il fischietto umbro sarà coadiuvato dagli assistenti Davide Conti e Stefano Galimberti, entrambi della sezione di Seregno.



