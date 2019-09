Condividi | Red 12:03 «Auguri di buon lavoro a tutti gli studenti sardi, nel giorno in cui prendono il via per tutti le lezioni del nuovo anno». E’ il messaggio che il presidente della Regione autonoma della Sardegna Christian Solinas ha rivolto ai circa 200mila studenti che ieri hanno ripreso le lezioni negli istituti sardi «Scuola sarda priorità della Giunta»



CAGLIARI - «Auguri di buon lavoro a tutti gli studenti sardi, nel giorno in cui prendono il via per tutti le lezioni del nuovo anno. E una rassicurazione: la scuola è una delle priorità della Giunta Regionale». E’ il messaggio che il presidente della Regione autonoma della Sardegna Christian Solinas ha rivolto ai circa 200mila studenti che ieri (lunedì) hanno ripreso le lezioni negli istituti sardi.



Una scuola sofferente, che patisce ancora tanti problemi di servizi ed infrastrutture, di carenza di personale e di ritardi nel reclutamento di docenti e personale amministrativo. «La macchina statale - afferma Solinas - deve essere in grado di seguire e interpretare con un'amministrazione veloce e adeguata il rapido cambiamento della scuola e di provvedere alla copertura dei tanti posti vacanti. Nonostante il calo demografico, che ha determinato il progressivo e inesorabile calo numerico degli studenti (meno 15percento negli ultimi dieci anni), resta, e anzi si aggrava il problema della copertura delle cattedre».



«Le lezioni si svolgono spesso in locali inadeguati e in edifici privi di quei servizi necessari per una qualità scolastica accettabile. La Regione farà la sua parte per assicurare una soluzione dei problemi che affliggono cronicamente la scuola sarda, che è per noi una priorità assoluta. Senza una buona istruzione non ci può essere futuro per la società. Nella scuola, negli studenti, sono riposte le speranze per una società e per una Sardegna migliore. Auguri di buon lavoro cari studenti sardi», conclude il presidente Solinas.



