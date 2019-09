Condividi | Red 14:36 L´88enne Antonio Piras, scomparso lunedì pomeriggio dalla casa di riposo “Arru Sogos”, è stato ritrovato questa mattina in un terreno vicino al paese Ritrovato l´anziano scomparso a Villanova



VILLANOVA MONTELEONE – E' stato ritrovato questa mattina (mercoledì), Antonio Piras, l'88enne scomparso lunedì pomeriggio dalla casa di riposo “Arru Sogos” di Villanova Monteleone. Uscito per la consueta passeggiata pomeridiana, non era rientrato per la cena.



Lo hanno trovato in un terreno vicino al paese i Vigili del fuoco, con ausilio dell'elicottero Drago. Impiegati nelle ricerche anche i Carabinieri, la Protezione civile di Villanova Monteleone e di Uri ed alcuni volontari, con il coinvolgimento di cani e droni.