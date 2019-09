Condividi | Cor 9:00 La compagnia aerea "arancione" low cost conferma tutti i voli per la stagione estiva 2020. Collegamenti da Alghero con Berlino, Basilea, Ginevra, Londra, Milano, Napoli e Venezia EasyJet, network confermato da Alghero



ALGHERO - Nessun nuovo collegamento, ma neanche nessun taglio (come avvenuto su Cagliari). EasyJet rilascia tutti i collegamenti europei per la stagione summer 2020 e conferma il pacchetto-voli attualmente operati sull'aeroporto di Alghero.



Il Riviera del corallo sarà così collegato anche per l'estate prossima con Milano Malpensa e Venezia dal 4 aprile, con Basilea, Berlino e Napoli dal 23 giugno e Ginevra dal 24 giugno. A questi voli si aggiunge l'unico collegamento annuale del network, il bisettimanale su Londra Luton.



Confermata, per ora, anche la frequenza. I voli su Basilea e Ginevra saranno operati due volte alla settimana (martedì e sabato sullo scalo Mulhouse-Freiburg di Basilea, il mercoledì e domenica su Ginevra). L'Alghero-Berlino Tegel sarà invece trisettimanale mentre il collegamento interno con Malpensa sarà quotidiano da giugno.