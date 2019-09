Condividi | A.B. 20:52 Nel match valido per la quarta giornata del girone A, i bianchi galluresi hanno ceduto per 2-0 alla vicecapolista Renate sul campo di Meda. Reti decisive nella ripresa, con Guglielmotti al 62´ e Kabashi a cinque minuti dalla fine Serie C: Olbia ko in Lombardia



OLBIA – Sconfitta esterna per l'Olbia che, nel match valido per la quarta giornata del girone A, ha ceduto per 2-0 contro la vicecapolista Renate sul campo di Meda. Reti decisive nella ripresa, con Guglielmotti al 62' e Kabashi a cinque minuti dalla fine.



PRIMO TEMPO. Prima occasione per i bianchi galluresi ma, al 5', l'incornata di Ogunseye non inquadra lo specchio della porta. Stesso destino per il colpo di testa di Parigi, che al 29' devia senza fortuna il cornet di Pitzalis. Il Renate controlla bene ma, prima Maritato e poi Anghileri, non trovano la via per impensierire seriamente Van Der Want.



SECONDO TEMPO. Al 55', il portiere olandese devia in angolo una conclusione di Galuppini dai 18metri. Sette minuti dopo, i padroni di casa passano in vantaggio con un'acrobazia di Guglielmotti. Venti minuti dopo, gli ospiti avrebbero l'occasione del pari, ma Satalino disinnesca Dalla Bernardina. A cinque minuti dalla fine, arriva la rete che chiude il match, con Kabashi che trova la conclusione mancina da posizione non semplice. Allo scadere, Satalino è pronto alla respinta su Ogunseye, prima del triplice fischio finale che sancisce il 2-0.



RENATE-OLBIA 2-0:

RENATE: Satalino, Pizzul (11’st Guglielmotti), Baniya, Possenti, Galuppini (37’st Militari), Damonte, Rada, Anghileri, Ranieri, Grbac (Kabashi), Maritato (24’st Plescia). Allenatore Aimo Diana.

OLBIA: Van Der Want, Pisano, La Rosa, Dalla Bernardina, Pitzalis, Lella, Muroni (24’st Vallocchia), Biancu, Doratiotto (14’st Pennington), Parigi, Ogunseye. Allenatore Michele Filippi.

ARBITRO: Daniele Virgilio di Trapani.

RETI: 62’ Guglielmotti, 85’ Kabashi



(Foto Olbia calcio) Commenti OLBIA – Sconfitta esterna per l'Olbia che, nel match valido per la quarta giornata del girone A, ha ceduto per 2-0 contro la vicecapolista Renate sul campo di Meda. Reti decisive nella ripresa, con Guglielmotti al 62' e Kabashi a cinque minuti dalla fine.Prima occasione per i bianchi galluresi ma, al 5', l'incornata di Ogunseye non inquadra lo specchio della porta. Stesso destino per il colpo di testa di Parigi, che al 29' devia senza fortuna il cornet di Pitzalis. Il Renate controlla bene ma, prima Maritato e poi Anghileri, non trovano la via per impensierire seriamente Van Der Want.Al 55', il portiere olandese devia in angolo una conclusione di Galuppini dai 18metri. Sette minuti dopo, i padroni di casa passano in vantaggio con un'acrobazia di Guglielmotti. Venti minuti dopo, gli ospiti avrebbero l'occasione del pari, ma Satalino disinnesca Dalla Bernardina. A cinque minuti dalla fine, arriva la rete che chiude il match, con Kabashi che trova la conclusione mancina da posizione non semplice. Allo scadere, Satalino è pronto alla respinta su Ogunseye, prima del triplice fischio finale che sancisce il 2-0.RENATE: Satalino, Pizzul (11’st Guglielmotti), Baniya, Possenti, Galuppini (37’st Militari), Damonte, Rada, Anghileri, Ranieri, Grbac (Kabashi), Maritato (24’st Plescia). Allenatore Aimo Diana.OLBIA: Van Der Want, Pisano, La Rosa, Dalla Bernardina, Pitzalis, Lella, Muroni (24’st Vallocchia), Biancu, Doratiotto (14’st Pennington), Parigi, Ogunseye. Allenatore Michele Filippi.ARBITRO: Daniele Virgilio di Trapani.RETI: 62’ Guglielmotti, 85’ Kabashi(Foto Olbia calcio)