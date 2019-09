Condividi | Red 18:24 Prosegue il contrasto da parte del Comando provinciale della Guardia di finanza allo spaccio ed alla diffusione di sostanze stupefacenti. Sequestrati 6,2grammi di hashish, 93,1grammi di marijuana ed 1,25grammi di cocaina. Segnalate dodici persone (di cui due minorenni) alla Prefettura e ritirata una patente di guida Operazioni antidroga nel Cagliaritano



CAGLIARI - Proseguono le attività di contrasto alla diffusione ed allo spaccio di sostanze stupefacenti effettuate sul territorio dell’intera provincia di Cagliari da parte della Fiamme gialle del Comando provinciale. Nella stazione dei pullman Arst di Piazza Matteotti, a Cagliari, le Fiamme gialle hanno trovato, complessivamente, quattro persone (un 38enne, un 33enne, un 24enne ed un 21enne) in possesso di 4,5grammi di hashish e 9,1 di marijuana. Sempre nel capoluogo regionale, vicino ad una scuola, una pattuglia ha fermato un 18enne trovato in possesso di 3grammi di marijuana. Sul lungomare Poetto, nella zona dei locali notturni, un 18enne ed un 33enne, sono stati fermati con 0,35grammi di cocaina e 1,7grammi di hashish.



A Quartu Sant’Elena, in località Simbirizzi, i finanzieri hanno effettuato un controllo nei confronti di un 49enne e di un 26enne, trovandoli in possesso di 17grammi di marijuana e 0,6grammi di cocaina. A Villa San Pietro, durante un controllo su una autovettura, il 24enne guidatore è stato trovato in possesso di 0,3grammi di cocaina. Per lui è immediatamente scattato il ritiro della patente. A Sardara, in occasione della festa patronale, le Fiamme gialle hanno trovato, abbandonato sul ciglio della strada, un involucro contenente 60grammi di marjuana e rinvenuto, addosso a due minorenni (classe 2002 e 2003) 4grammi di marjuana.



Tutte le sostanze sono state poste sotto sequestro e gli assuntori segnalati all'Autorità prefettizia. Nel corso del 2019, l'azione della Guardia di finanza di Cagliari ha complessivamente condotto alla segnalazione alla Prefettura di 248 persone (di cui trentadue minorenni), alla denuncia alla Autorità giudiziaria di sessantacinque persone, all'arresto di trentacinque spacciatori ed al sequestro di 18chilogrammi di cocaina, 5.8chilogrammi di marijuana, 19,3chilogrammi di hashish, 6chilogrammi di eroina ed ottantaquattro spinelli.