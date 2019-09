Condividi | A.S. 17:35 Nuova denuncia da parte di un residente del quartiere del Lido ad Alghero. «Il sito controllato da telecamere è meta sia di giorno ma soprattutto la notte di scaricatori pirati». Ecco la foto di qualche giorno fa Lido, oasi a rischio discarica



ALGHERO - A questo punto sorge il dubbio che il sistema di video-sorveglianza nella realtà non funzioni. E' la domanda che iniziano a porsi diversi residente del quartiere turistico del Lido ad Alghero, che denunciano lo stato di degrado in cui spesso si ritrova l'oasi ecologica.



«Sta diventando una nuova discarica l’isola “lido” che si trova in Via delle Baleari angolo via Europa». Questa la denuncia di un residente che sottolinea «come il sito controllato da telecamere sia in realtà meta, sia di giorno ma soprattutto la notte, di scaricatori pirati che abbandonano qualsiasi tipo di rifiuto restando impuniti».



Denuncia corredata da numerose ed eloquenti fotografie che ritraggono diversi tipi di materiali ingombranti scaricati al di fuori dei cassonetti. «A questo punto è molto probabile che il servizio di telecamere del sito non venga utilizzato dall'ente preposto al controllo» chiude.