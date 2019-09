Condividi | Red 18:28 Giovedì sera, gli uffici comunali di Porta Terra ospiteranno la conferenza stampa di presentazione del Clinic internazionale integrato “Ciutat de l´Alguer”, in programma sabato e domenica, organizzato dal Comitato regionale della Fip e dalla Pallacanestro Alghero Basket: Clinic internazionale ad Alghero



ALGHERO - Giovedì 26 settembre, alle 17, gli uffici comunali di Porta Terra ospiteranno la conferenza stampa di presentazione del Clinic internazionale integrato “Ciutat de l'Alguer”, in programma ad Alghero sabato 28 e domenica 29 settembre, organizzato dal Comitato regionale della Fip e dalla Pallacanestro Alghero. L'appuntamento patrocinato dal Comune di Alghero, dalla Generalitat de Catalunya e dalla Regione autonoma della Sardegna, è denominato “La donna, lo sport, la pallacanestro per giocare e per crescere”. Ad illustrare la manifestazione, ci saranno il sindaco Mario Conoci, l'assessore comunale allo Sport Maria Grazia Salaris, il responsabile del settore minibasket della Pallacanestro Alghero Antonello Muroni, il rappresentante della Generalitat de Catalunya ad Alghero Gustau Navarro ed il presidente del Comitato regionale della Federazione italiana pallacanestro Bruno Perra.



