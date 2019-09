Condividi | Red 11:29 Sabato sera, nella Sala Multimediale del museo, è in programma la conferenza “Salvatore Calvia: il Risorgimento, l´arte e l´amore per Alghero”, a cura di Bruno Lombardi, responsabile dell´Archivio Siotto Calvia Caso Manno: conferenza su Salvatore Calvia



ALGHERO - Sabato 28 settembre, alle 18, nella Sala Multimediale del museo Casa Manno di Alghero, è in programma la conferenza “Salvatore Calvia: il Risorgimento, l'arte e l'amore per Alghero”, a cura di Bruno Lombardi, responsabile dell'Archivio Siotto Calvia. L'evento, con ingresso gratuito, è patrocinato della Società Dante Alighieri- Comitato di Alghero, con la partecipazione del pronipote Antonio Mario Siotto Calvia.



Bruno Lombardi si occupa di poesia, filosofia, musica, letteratura e ricerca sul campo (antropologia, storia, etnografia, etnomusicologia, linguistica, documenti). Inoltre, è conferenziere, consulente, studioso di Simbologia e Linguaggio Simbolico, scrittore fotografo (più di 200mila immagini in possesso).



«Centodieci anni fa, Salvatore Calvia morì da vero eroe del lavoro e del pensiero, come lo fu nei campi dell'indipendenza italica del 1848. In ricordo del garibaldino e architetto che ebbe come culto la famiglia, l'arte e la patria». Durante la conferenza, verranno mostrati documenti della Prima Guerra d'Indipendenza Italiana, oltre che cimeli e carte relativi al soggiorno periodico del Calvia ad Alghero, compresi i lavori di architettura civile.