Porto Torres: un nuovo Laboratorio teatrale

PORTO TORRES - E' stato presentato lunedì scorso al liceo il laboratorio di animazione teatrale per ragazzi dai 7 ai 12 anniche si terrà a Porto Torres. Il laboratorio sarà condotto dagli attori Consuelo Pittalis e Stefano Chessa. I due attori hanno illustrato il percorso proposto ai ragazzi.



Si apre, per il quinto anno consecutivo, il Laboratorio che lo scorso anno ha visto un gruppo di ragazzi impegnati nel saggio finale tratto dal titolo: “La grande fabbrica delle parole”. Una bella esperienza

che intende confermarsi negli anni e diventare un punto di riferimento formativo dedicato alle nuove generazione della nostra città. Un laboratorio di animazione teatrale per ragazze e ragazzi di 30 incontri con cadenza settimanale, ogni lunedì dalle ore 18.30 alle ore 20, tra settembre 2019 e maggio 2020.



