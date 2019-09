Condividi | A.B. 23:29 Importante riconoscimento per la Torres Sassari, con l´incarico dato al presidente del sodalizio rossoblu Andrea Budroni per la stagione sportiva 2019/20 Calcio femminile: Budroni consigliere del Dipartimento



SASSARI - Importante riconoscimento per la Torres Sassari, con l'incarico dato al presidente del sodalizio rossoblu Andrea Budroni per la stagione sportiva 2019/20. Infatti, il patron sassarese è stato eletto nel Consiglio del Dipartimento Calcio femminile per la stagione sportiva 2019/20.



Il numero 1 torresino sarà consigliere specificamente per l’Area Centro. Sonia Pessotto svolgerà invece il ruolo di coordinatrice e di consigliere per l’Area Nord, mentre per l’Area Sud è stato eletto Paolo Cieri. Come presidente del Dipartimento è stato confermato Sandro Morgana.



«Sono molto contento di rappresentare i presidenti e le società del Centro Italia, vale a dire una bella fetta del calcio femminile italiano. Ci sarà da lavorare – ha dichiarato Budroni - mi farò rappresentante dei problemi che mi verranno sottoposti. Con il presidente Sandro Morgana e la segretaria Patrizia Cottini lavoreremo per portare miglioramenti e idee. Sono onorato di poter ricoprire questo ruolo, che è molto importante, perché in soli tre anni siamo riusciti a farci conoscere. La Torres era conosciuta per le vittorie, per le svariate partecipazioni alle coppe europee e per le giocatrici che vestivano le maglie della Nazionale; sono orgoglioso che oggi le venga riconosciuto, tramite la mia carica, un ruolo sul palcoscenico nazionale».



«Il fatto che il presidente della Torres femminile possa sedere in questo Consiglio, significa che abbiamo lavorato bene con fattiva collaborazione sia col Dipartimento femminile che sta sempre al nostro fianco, sia con una politica corretta nei confronti delle squadre che abbiamo affrontato in questi due anni di campionati nazionali e anche con il viso pulito delle nostre giocatrici che vanno in campo. La Torres si sta riprendendo la vivacità dei colori rossoblu, che si erano sbiaditi all'indomani del fallimento. Il rosso ora pulsa, come fosse un cuore dalle emozioni forti che queste ragazze ci danno e quindi la mia emozione per questa carica è qualcosa che deve rendere orgogliosa tutta la Torres, perché io porterò sia nel nome della società che rappresento, che di tutte le società del centro Italia, idee e innovazione», ha concluso il presidente Budroni.



Nella foto: il presidente della Torres femminile Andrea Budroni Commenti SASSARI - Importante riconoscimento per la Torres Sassari, con l'incarico dato al presidente del sodalizio rossoblu Andrea Budroni per la stagione sportiva 2019/20. Infatti, il patron sassarese è stato eletto nel Consiglio del Dipartimento Calcio femminile per la stagione sportiva 2019/20.Il numero 1 torresino sarà consigliere specificamente per l’Area Centro. Sonia Pessotto svolgerà invece il ruolo di coordinatrice e di consigliere per l’Area Nord, mentre per l’Area Sud è stato eletto Paolo Cieri. Come presidente del Dipartimento è stato confermato Sandro Morgana.«Sono molto contento di rappresentare i presidenti e le società del Centro Italia, vale a dire una bella fetta del calcio femminile italiano. Ci sarà da lavorare – ha dichiarato Budroni - mi farò rappresentante dei problemi che mi verranno sottoposti. Con il presidente Sandro Morgana e la segretaria Patrizia Cottini lavoreremo per portare miglioramenti e idee. Sono onorato di poter ricoprire questo ruolo, che è molto importante, perché in soli tre anni siamo riusciti a farci conoscere. La Torres era conosciuta per le vittorie, per le svariate partecipazioni alle coppe europee e per le giocatrici che vestivano le maglie della Nazionale; sono orgoglioso che oggi le venga riconosciuto, tramite la mia carica, un ruolo sul palcoscenico nazionale».«Il fatto che il presidente della Torres femminile possa sedere in questo Consiglio, significa che abbiamo lavorato bene con fattiva collaborazione sia col Dipartimento femminile che sta sempre al nostro fianco, sia con una politica corretta nei confronti delle squadre che abbiamo affrontato in questi due anni di campionati nazionali e anche con il viso pulito delle nostre giocatrici che vanno in campo. La Torres si sta riprendendo la vivacità dei colori rossoblu, che si erano sbiaditi all'indomani del fallimento. Il rosso ora pulsa, come fosse un cuore dalle emozioni forti che queste ragazze ci danno e quindi la mia emozione per questa carica è qualcosa che deve rendere orgogliosa tutta la Torres, perché io porterò sia nel nome della società che rappresento, che di tutte le società del centro Italia, idee e innovazione», ha concluso il presidente Budroni.Nella foto: il presidente della Torres femminile Andrea Budroni