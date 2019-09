Condividi | Red 12:16 Fino a sabato, il Club Esse Roccaruja di Stintino ospiterà cinquanta esperti da tutto il mondo per discutere le ultime scoperte sui tumori, per il 23esimo Simposio internazionale “Charles Heidelberg” Sassari chiama New York: convegno medico a Stintino



STINTINO - E’ Stintino ad ospitare quest’anno, fino a sabato 28 settembre, il 23esimo Simposio internazionale “Charles Heidelberg”, dedicato alla ricerca sui tumori. Cinquanta relatori da tutto il mondo si sono dati appuntamento al Club Esse Roccaruja, affacciato sulla splendida spiaggia de La Pelosa, per discutere le ultime novità emerse nel campo della ricerca.



