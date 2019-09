Condividi | P.P. 10:10 Gavino Tanchis eletto all´unanimità Commissario provvisorio per la regione del Nord Ovest del Partito dei Sardi. Appurato il mancato coinvolgimento del partito nelle azioni politiche intraprese dalla Maggioranza che governa la città di Alghero, sarà la direzione a trarne le giuste conclusioni nei prossimi giorni Tanchis commissario, PdS pronto all´addio a Conoci



ALGHERO - E' il segretario cittadino di Alghero, Gavino Tanchis, già assessore e consigliere comunale nella città catalana di Sardegna, il nuovo Commissario provvisorio per la regione del Nord Ovest del Partito dei Sardi. La nomina all'unanimità in occasione dell'assemblea degli iscritti del Partito dei Sardi, tenutasi la scorsa settimana nella sede di Alghero, alla presenza del responsabile degli enti locali Antonio Succu e del portavoce del partito Gianfranco Congiu.



Gavino Tanchis avrà il compito di convocare e presiedere le assemblee precongressuali, che eleggeranno i delegati al Congresso nazionale che si terrà a Cagliari a fine ottobre. Il nuovo commissario e l'intero Coordinamento provinciale si sono detti «pronti a lavorare in vista dell'importante congresso straordinario, nonché a rafforzare la presenza del Partito sul territorio».



Non sono mancate le analisi politiche sul versante Alghero, dove il PdS, nonostante il sostegno alla coalizione di Centrodestra ed al sindaco Mario Conoci, si trova completamente tagliato fuori da qualsiasi ambito decisionale e di partecipazione. Il segretario cittadino ha così avuto modo di riferire sul mancato coinvolgimento del PdS nelle azioni politiche intraprese dalla Maggioranza che governa la città, preannunciando che a breve riunirà la direzione cittadina affinché possa esprimersi in merito alla posizione politica da assumere. Commenti ALGHERO - E' il segretario cittadino di Alghero, Gavino Tanchis, già assessore e consigliere comunale nella città catalana di Sardegna, il nuovo Commissario provvisorio per la regione del Nord Ovest del Partito dei Sardi. La nomina all'unanimità in occasione dell'assemblea degli iscritti del Partito dei Sardi, tenutasi la scorsa settimana nella sede di Alghero, alla presenza del responsabile degli enti locali Antonio Succu e del portavoce del partito Gianfranco Congiu.Gavino Tanchis avrà il compito di convocare e presiedere le assemblee precongressuali, che eleggeranno i delegati al Congresso nazionale che si terrà a Cagliari a fine ottobre. Il nuovo commissario e l'intero Coordinamento provinciale si sono detti «pronti a lavorare in vista dell'importante congresso straordinario, nonché a rafforzare la presenza del Partito sul territorio».Non sono mancate le analisi politiche sul versante Alghero, dove il, nonostante il sostegno alla coalizione di Centrodestra ed al sindaco Mario Conoci, si trova completamente tagliato fuori da qualsiasi ambito decisionale e di partecipazione. Il segretario cittadino ha così avuto modo di riferire sul mancato coinvolgimento delnelle azioni politiche intraprese dalla Maggioranza che governa la città, preannunciando che a breve riunirà la direzione cittadina affinché possa esprimersi in merito alla posizione politica da assumere.