Miniera Olmedo: Pili apre un tavolo

OLMEDO - «A breve, si conoscerà la data di convocazione del tavolo tecnico che in Assessorato affronterà la vertenza: saranno concertate le proposte che possano garantire un futuro ai lavoratori della miniera, con il contratto in scadenza a novembre 2021». Lo ha detto l’assessore regionale dell’Industria Anita Pili, al termine dell’incontro di questo pomeriggio (lunedì) nel sito minerario di bauxite ad Olmedo.



Secondo l’assessore, «le soluzioni prospettate sono diverse e nei prossimi giorni verrà verificata la loro fattibilità. Sono convinta di trovare un’adeguata e concreta soluzione».



