Tour archeologico virtuale a Cagliari

CAGLIARI - Un viaggio virtuale nei luoghi più suggestivi della Sardegna attraverso un nuovo linguaggio “accessibile” con l’uso delle nuove tecnologie. Il Museo Archeologico nazionale di Cagliari, a partire da domani, mercoledì 2 ottobre, alle 16.30, organizza nella Sala didattica del Museo “I mercoledì dell’archeologia virtuale”.



Sarà un appuntamento da non perdere, che verrà replicato nei pomeriggi di mercoledì 9, 16 e 23 ottobre. Il tour virtuale porterà i visitatori nei più importanti siti archeologici della Sardegna, tra i quali quelli di Su Nuraxi di Barumini, Su Mulinu di Villanovafranca, Sa Sedda ‘e sos Carros di Oliena, e la ricostruzione virtuale della Nora romana.



