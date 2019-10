Condividi | Cor 9:30 L´ex segretario generale del Comune di Alghero a capo della struttura amministrativa del comune romagnolo di Forlì. Il decreto del sindaco di Centrodestra Gian Luca Zattini porta la data del 1 ottobre 2019 Luca Canessa dopo Alghero sceglie Forlì



ALGHERO - Vola in Emilia Romagna, dopo l'esperienza in Sardegna nella città ad Alghero, Luca Canessa (nella foto), già a capo della segreteria generale a Porta Terra fino a poche settimane fa. Il decreto di nomina del sindaco di Centrodestra della città di Forlì, Gian Luca Zattini, porta la data del 1 ottobre 2019.



Canessa, livornese classe 1971, contestualmente alla guida della segreteria della città capoluogo della provincia di Forlì-Cesena dirigerà il Servizio Segreteria e Affari Generali dell'Ente a capo della rete civica dei comuni romagnoli. Per lui si tratta certamente di un incarico prestigioso e di alta responsabilità.



Preparato, dinamico ed estremamente intraprendente, Luca Canessa lascia certamente un grosso buco nell'apparato amministrativo di Alghero. A lui, infatti, sono da ascrivere molti progetti speciali avviati in città, l'apertura dei nuovi servizi rivolti ai cittadini e soprattutto le innovazioni apportate nella macchina amministrativa. Il suo ruolo è ricoperto oggi ad Alghero, part-time, dal dr. Pierino Arru