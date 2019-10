Condividi | A.S. 10:03 Michele Pais risponde alle pesanti accuse rivolte da alcuni consiglieri comunali algheresi in merito al futuro del Palacongressi di Alghero dopo la decisione dell´assessore regionale al Turismo di chiudere la nascente Dmo «Verranno mantenuti gli impegni»



Nella foto: la recente visita dell'assessore regionale al Turismo al Palacongressi alla presenza del presidente Pais e dell'attuale sindaco di Alghero Commenti ALGHERO - Il presidente del Consiglio regionale e coordinatore provinciale della Lega non ci sta, ed alle pesantissime accuse rilanciate da Alghero circa le «bufale» pronunciate in campagna elettorale [ LEGGI ], rispedisce al mittente le polemiche e conferma che su Alghero e il Palazzo dei Congressi di Maria Pia «verranno mantenuti gli impegni». «Durante la campagna elettorale l’ipotesi di ristrutturare l’edificio del Palacongressi di Alghero con la possibilità di stabilirvi la sede del- sottolinea Michele Pais - aveva l’obiettivo di dare finalmente vita ad una struttura nata e mai utilizzata».«La proposta dell’Assessore Chessa, così come dichiarato durante l’ultima visita effettuata ad aprile alla struttura del Palacongressi - precisa Pais - era, ed è, mirata ad istituire, nella città catalana, la sede di un Osservatorio Regionale del Turismo, direttamente coordinato dall’assessorato regionale, facendosi carico, in pieno accordo con l’amministrazione comunale, della ristrutturazione e utilizzo dello stabile». Scoppia la polemica ad Alghero in particolare, ma in Sardegna più in generale dopo la decisione dell'assessore Gianni Chessa di chiudere laprevista nella legge regionale sul Turismo.Ente di promozione turistico che, come anticipato dagli stessi esponenti dell'assessorato in occasione del sopralluogo svoltosi ad Alghero, s'ipotizzava d'insediare proprio nel Palazzo dei Congressi di Maria Pia, di proprietà regionale ma mai aperto [ GUARDA IL VIDEO ]. «Sono in stretto contatto con l’Assessore Regionale Chessa - prosegue Pais - che ha ribadito con determinazione la volontà di procedere secondo gli impegni presi. Ribadisco - conclude Michele Pais - che al di là di ogni strumentale polemica letta in queste ultime ore, l’obiettivo di riqualificare il Palazzo dei Congressi di Alghero, sarà comunque centrato».Nella foto: la recente visita dell'assessore regionale al Turismo al Palacongressi alla presenza del presidente Pais e dell'attuale sindaco di Alghero