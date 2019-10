Condividi | Cor 12:35 Chiusura programmata al 30 ottobre per la sede di Alghero, in zona La Pietraia, per l´Agenzia delle Entrate. Carenza di personale la motivazione ufficiosa della direzione regionale. Agitazione tra i contribuenti Alghero: chiude l´Agenzia Entrate



ALGHERO - Per un'agenzia che riapre, quella dell'Inps in Piazza dei Mercati, un'altra programma la chiusura: si tratta dell'Agenzia delle Entrate ubicata nel quartiere de La Pietraia ed ospitata in immobili messi a disposizione dall'Amministrazione comunale.



Chiusura programmata al 30 ottobre per la sede di Alghero. Carenza di personale la motivazione ufficiosa della direzione regionale, con i due dipendenti attualmente impegnati su Alghero che potrebbero essere dirottati nelle sedi di Sassari.



Per i cittadini di Alghero si tratterà certamente di un disservizio di non poco conto. Per espletare anche le più banali pratiche, infatti, i contribuenti algheresi saranno così costretti a rivolgersi nelle sedi di Sassari, con tutto ciò che questo comporta in termini di spese e carenza di servizi sul territorio.