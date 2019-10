Condividi | A.S. 10:31 Ancora truffe ai danni di anziani. Utilizzando una particolare tecnica, spacciandosi come santona, la malvivente ha messo a segno più di 11 raggiri, riuscendo a farsi consegnare vari monili in oro Truffe anziani: arrestata la santona di Tortolì



NUORO - È stata finalmente individuata ed arrestata dopo quasi un anno di accurate indagini e ricerche. Si tratta di un'abile ladra 44enne di origini siciliane, che si presentava con un’altra identità, al fine di non essere mai individuata. Ma le sue abilità si evidenziavano soprattutto nel raggirare gli anziani. Lasciava credere alle vittime di essere state colpite dal malocchio, che avrebbe potuto curare mediante espedienti o l’utilizzo del “sale” rigorosamente preso dalle cucine delle povere vittime. La procedura era semplice: il sale insieme all’oro in un fazzoletto di grandi dimensioni, avrebbe fatto sparire la sfortuna, ma in realtà spariva la truffatrice ed anche tutto l’oro.



La donna, arrestata a Cagliar, già condannata e ricercata da tempo, dovrà espiare 13 anni e 3 mesi di reclusione. Il Comando Provinciale dei Carabinieri di Nuoro, ricorda ancora una volta dei consigli rivolti principalmente agli anziani potenziali vittime di truffe, ma anche a tutti gli operatori pubblici e privati, reti parentali o amicali che, venendo a contatto con persone anziane a vario titolo, possono assumere un ruolo nella prevenzione e nella tutela nei confronti di questa categoria di persone.



Spesso è la condizione di solitudine della persona che favorisce i truffatori. Prestare attenzione se qualcuno telefona o si presenta a casa, chiedendo del denaro e oggetti preziosi per un avvocato o Forze di Polizia, con la scusa che lo ha mandato un parente, in tal caso rinviare l'appuntamento e chiedere al familiare interessato di partecipare al successivo incontro, segnalando immediatamente ogni situazione sospetta al "112" o al più vicino Comando dei Carabinieri.