Cor 17:14 Oristano: arrestato piromane seriale La misura applicata è la custodia cautelare in carcere ai sensi dell’art. 285 C.P.P., per i reati di incendio boschivo aggravato, commessi in agro di Terralba



ORISTANO - L’arresto è stato eseguito a seguito dell’ordine di esecuzione di misura cautelare personale (ai sensi dell’art. 293 C.P.P. e art. 92 D.Lgs. 271/1989), disposto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Oristano, in esecuzione della misura cautelare emessa in data 10 ottobre 2025 e pervenuta in data 11 ottobre 2025, adottata dal Giudice delle Indagini Preliminari del Tribunale di Oristano, su conforme richiesta del Pubblico Ministero del 9 settembre 2025. La misura applicata è la custodia cautelare in carcere ai sensi dell’art. 285 C.P.P., per i reati di incendio boschivo aggravato, commessi in agro di Terralba.