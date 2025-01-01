Cor 10:00 Successo solidale: 2.800 euro firmati Rotary Alghero Oltre 100 cuori generosi, stretti attorno al comune denominatore della solidarietà, hanno permesso al Club di raccogliere la notevole somma destinata alla Fondazione AIRC per la ricerca oncologica e alla Rotary Foundation per il progetto internazionale End Polio Now



ALGHERO - L’evento solidale del Rotary Club Alghero di sabato 25 ottobre, intitolato “Le luci del tramonto illuminano la solidarietà”, si è concluso con un grande successo. Oltre 100 cuori generosi, stretti attorno al comune denominatore della solidarietà, hanno permesso al Club di raccogliere la notevole somma di 2.800,00 euro. L’importo è stato equamente suddiviso e donato per sostenere due cause fondamentali: 1.400,00 euro sono stati devoluti alla Fondazione AIRC per la ricerca oncologica, e altri 1.400,00 euro sono stati devoluti alla Rotary Foundation per il progetto internazionale End Polio Now. «È stata una bella ed intensa serata in pieno spirito rotariano, vissuta secondo la massima di Orazio: miscere utile dulci». Il successo dell’iniziativa è stato reso possibile grazie al Ristorante Pedramare, main sponsor della serata, e soprattutto a tutti coloro che hanno sposato l’iniziativa, condividendola con amici e conoscenti.