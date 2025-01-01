Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziealgheroCronacaAssociazionismo › Successo solidale: 2.800 euro firmati Rotary Alghero
Cor 10:00
Successo solidale: 2.800 euro firmati Rotary Alghero
Oltre 100 cuori generosi, stretti attorno al comune denominatore della solidarietà, hanno permesso al Club di raccogliere la notevole somma destinata alla Fondazione AIRC per la ricerca oncologica e alla Rotary Foundation per il progetto internazionale End Polio Now
Successo solidale: 2.800 euro firmati Rotary Alghero

ALGHERO - L’evento solidale del Rotary Club Alghero di sabato 25 ottobre, intitolato “Le luci del tramonto illuminano la solidarietà”, si è concluso con un grande successo. Oltre 100 cuori generosi, stretti attorno al comune denominatore della solidarietà, hanno permesso al Club di raccogliere la notevole somma di 2.800,00 euro. L’importo è stato equamente suddiviso e donato per sostenere due cause fondamentali: 1.400,00 euro sono stati devoluti alla Fondazione AIRC per la ricerca oncologica, e altri 1.400,00 euro sono stati devoluti alla Rotary Foundation per il progetto internazionale End Polio Now. «È stata una bella ed intensa serata in pieno spirito rotariano, vissuta secondo la massima di Orazio: miscere utile dulci». Il successo dell’iniziativa è stato reso possibile grazie al Ristorante Pedramare, main sponsor della serata, e soprattutto a tutti coloro che hanno sposato l’iniziativa, condividendola con amici e conoscenti.
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
25/10Fidapa Alghero: presidente Neria De Giovanni
23/10La Lega Navale di Alghero celebra 50 anni
18/10I Giovani accolgono il Laboratorio delle Strategie
16/10Nasce il Comitato per Predda Niedda
8/10Il Distretto Rurale si presenta ad Alghero
3/10Il ricordo di Borsellino e Falcone all´Asinara
2/10Parkinson: seminario ad Alghero
23/9Associazioni culturali protagoniste, nuovo corso ad Alghero
18/9Protezione civile: oltre 2 milioni di euro ai volontari
17/9Mare e territorio: Coral Wine cala il tris
« indietro archivio associazionismo »
28 ottobre
A Putifigari nasce “Sèmenes”
28 ottobre
Mauro Uselli sul Cammino delle Janas
28 ottobre
A Seui il culto delle anime dei defunti



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2025 Mediatica SRL - Alghero (SS)