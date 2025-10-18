Alguer.it
Cor 18:01
Ittiri: minaccia tabaccaio con la pistola
L’uomo, non essendo riuscito a saldare il conto utilizzando il suo bancomat, riteneva di essere stato ingannato dal proprietario della tabaccheria e per tale ragione aveva iniziato a minacciarlo di morte
Ittiri: minaccia tabaccaio con la pistola

ALGHERO - Nel corso della serata di sabato i Carabinieri della Stazione di Olmedo, con il supporto dei colleghi della Stazione di Ittiri e della Compagnia di Alghero, nell’ambito di un'intensa attività di controllo finalizzata a contrastare la detenzione illegale di armi da fuoco, hanno arrestato in flagranza di reato un uomo poiché ritenuto responsabile dei reati di detenzione e porto abusivo di armi clandestine e minaccia aggravata. In particolare i Carabinieri intorno alle ore 14, sono intervenuti presso una tabaccheria di Ittiri in quanto il proprietario aveva segnalato tramite il Numero di emergenza 112 di essere stato poco prima minacciato da un uomo armato.

L’uomo, non essendo riuscito a saldare il conto utilizzando il suo bancomat, riteneva di essere stato ingannato dal proprietario della tabaccheria e per tale ragione aveva iniziato a minacciarlo di morte mostrando - appoggiandola anche sul bancone - una pistola. Dopo qualche minuto, l’uomo aveva abbandonato la tabaccheria a bordo della sua vettura dandosi alla fuga. Dall’analisi dei filmati di videosorveglianza e dalle informazioni di alcuni testimoni, i Carabinieri, in pochissimo tempo, hanno identificato l’autore del gesto, intercettato nelle vicinanze della sua abitazione.

Dopo un’approfondita perquisizione personale, veicolare e domiciliare a seguito della quale venivano scovate 1465 cartucce di vario calibro, 12 coltelli a serramanico nonché 3 pistole a salve, prive di matricola e tappo rosso, opportunamente modificate e rese idonee allo sparo con munizionamento cal.7,65 e cal.22. Tra queste, riconosciuta anche quella utilizzata per minacciare il proprietario della tabaccheria. Ritirate anche 3 pistole e 2 carabine ad aria compressa regolarmente detenute in quanto l’interessato è titolare di porto d’armi e custodite all’interno dell’abitazione.

Al termine delle attività le armi e tutto il munizionamento sono stati sequestrati mentre l’uomo, su disposizione della Procura della Repubblica di Sassari che dirige e coordina le indagini, è stato trasferito presso la propria abitazione in regime degli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida. Per il principio della presunzione d’innocenza, la colpevolezza della persona sottoposta alle indagini sarà definitivamente accertata solo se interverrà sentenza irrevocabile di condanna.
18/10/2025
Alghero: evade e tenta l´imbarco per Roma
Provvidenziale l´intervento immediato dei carabinieri della stazione di Fertilia, impegnati nei quotidiani controlli presso lo scalo aeroportuale di Alghero
20 ottobre
Le famiglie dell’agro insorgono. «In scuolabus senza assistente»
20 ottobre
Black’n’Blue venerdì al Poco Loco
20 ottobre
Via Maiorca, voragine da un anno



