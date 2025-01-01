Alguer.it
Cor 10:01
Alghero: evade e tenta l´imbarco per Roma
Provvidenziale l´intervento immediato dei carabinieri della stazione di Fertilia, impegnati nei quotidiani controlli presso lo scalo aeroportuale di Alghero
Alghero: evade e tenta l´imbarco per Roma

ALGHERO - Nel corso della mattinata di ieri i Carabinieri della Stazione di Fertilia hanno arrestato in flagranza di reato un uomo poiché ritenuto responsabile del reato di evasione. In particolare i Carabinieri, impegnati nei quotidiani servizi di vigilanza svolti presso il locale aeroporto “Riviera del Corallo”, hanno identificato e controllato numerosi passeggeri in transito.

Nella circostanza i militari dell’Arma si sono insospettiti da un soggetto che, in possesso di un regolare titolo di viaggio, si trovava in fila per sottoporsi ai controlli di sicurezza. A seguito di approfonditi accertamenti, i Carabinieri appuravano che l’uomo stava per imbarcarsi a bordo di un volo per Roma nonostante fosse sottoposto dallo scorso agosto alla misura cautelare degli arresti domiciliari per pregresse vicende giudiziarie, provvedimento che quindi vietava all'uomo di allontanarsi dal proprio domicilio.

Al termine delle attività di rito e su disposizione della Procura della Repubblica di Sassari che dirige e coordina le indagini, l’uomo è stato tratto in arresto e tradotto presso la Casa Circondariale di Bancali, in attesa della celebrazione dell’udienza di convalida. Per il principio della presunzione d’innocenza, la colpevolezza della persona sottoposta alle indagini sarà definitivamente accertata solo se interverrà sentenza irrevocabile di condanna.
18 ottobre
Ad Alghero i mercatini di Natale
18 ottobre
«Selva intollerante nonostante l´esperienza»
18 ottobre
I Giovani accolgono il Laboratorio delle Strategie



