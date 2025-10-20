Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziesassariCronacaArresti › Scappa con 47 ovuli di coca nello stomaco
S.A. 9:16
Scappa con 47 ovuli di coca nello stomaco
Dopo un breve inseguimento i carabinieri hanno fermato a Sassari una vettura Ford Focus con a bordo due ragazzi che viaggiava a velocità sostenuta. Uno dei ragazzi aveva ingerito 47 ovuli contenenti circa 610 grammi di cocaina
Scappa con 47 ovuli di coca nello stomaco

SASSARI - Nel corso dell’ultimo fine settimana, a Sassari, i Carabinieri della Sezione Operativa della locale Compagnia, supportati dai colleghi della Sezione Radiomobile e da quelli della Stazione di Sassari, hanno arrestato, in flagranza di reato, due uomini poiché ritenuti responsabili del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso. In particolare i Carabinieri, nel corso dei costanti servizi di prevenzione notturni finalizzati a contrastare il fenomeno del traffico e dello spaccio di sostanze stupefacenti, notavano una vettura Ford Focus con a bordo due ragazzi che viaggiava a velocità sostenuta.

Nonostante fosse stato indicato al conducente di accostare, l'uomo ha accelerato e tentato di fuggire ma grazie al tempestivo intervento di altre pattuglie e dopo un breve inseguimento l’autovettura è stata fermata in sicurezza. Considerato il tentativo di fuga e l’atteggiamento piuttosto nervoso, gli occupanti sono sottoposti ad approfonditi controlli anche attraverso mirati accertamenti sanitari che hanno permesso di appurare che uno dei ragazzi aveva ingerito 47 ovuli contenenti circa 610 grammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina, verosimilmente destinata ad essere immessa nel locale mercato illegale degli stupefacenti. La cocaina è stata sottoposta a sequestro mentre i 2 uomini, al termine delle attività di rito e su disposizione della Procura della Repubblica di Sassari che dirige e coordina le indagini, venivano tratti in arresto e tradotti presso la Casa Circondariale di Sassari Bancali, in attesa della celebrazione dell’udienza di convalida.
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
20/10/2025
Ittiri: minaccia tabaccaio con la pistola
L’uomo, non essendo riuscito a saldare il conto utilizzando il suo bancomat, riteneva di essere stato ingannato dal proprietario della tabaccheria e per tale ragione aveva iniziato a minacciarlo di morte
18/10Alghero: evade e tenta l´imbarco per Roma
14/10Oristano: arrestato piromane seriale
9/10In auto con eroina e coca: arrestata donna
8/10Sequestrò imprenditore ad Alghero: condannato
1/10Spaccia cocaina a Sorso: arrestato
30/9Sindia: Maxi sequestro di marijuana
21/9Droga a Sassari, arrestato spacciatore
19/9Alghero: eroina in casa ai domiciliari
29/8Spaccio di marijuana in casa: arresto a Valledoria
26/8Scippano Rolex a turista: fermati due francesi a Porto Cervo
« indietro archivio arresti »
22 ottobre
Crisi idrica nel nord Sardegna. Acqua razionata dalle ore 22
22 ottobre
Consiglio ad Alghero con 86 punti in discussione
22 ottobre
Archeologia e musica al Baretto di Porto Ferro



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2025 Mediatica SRL - Alghero (SS)