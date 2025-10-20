S.A. 9:16 Scappa con 47 ovuli di coca nello stomaco Dopo un breve inseguimento i carabinieri hanno fermato a Sassari una vettura Ford Focus con a bordo due ragazzi che viaggiava a velocità sostenuta. Uno dei ragazzi aveva ingerito 47 ovuli contenenti circa 610 grammi di cocaina



SASSARI - Nel corso dell’ultimo fine settimana, a Sassari, i Carabinieri della Sezione Operativa della locale Compagnia, supportati dai colleghi della Sezione Radiomobile e da quelli della Stazione di Sassari, hanno arrestato, in flagranza di reato, due uomini poiché ritenuti responsabili del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso. In particolare i Carabinieri, nel corso dei costanti servizi di prevenzione notturni finalizzati a contrastare il fenomeno del traffico e dello spaccio di sostanze stupefacenti, notavano una vettura Ford Focus con a bordo due ragazzi che viaggiava a velocità sostenuta.



Nonostante fosse stato indicato al conducente di accostare, l'uomo ha accelerato e tentato di fuggire ma grazie al tempestivo intervento di altre pattuglie e dopo un breve inseguimento l’autovettura è stata fermata in sicurezza. Considerato il tentativo di fuga e l’atteggiamento piuttosto nervoso, gli occupanti sono sottoposti ad approfonditi controlli anche attraverso mirati accertamenti sanitari che hanno permesso di appurare che uno dei ragazzi aveva ingerito 47 ovuli contenenti circa 610 grammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina, verosimilmente destinata ad essere immessa nel locale mercato illegale degli stupefacenti. La cocaina è stata sottoposta a sequestro mentre i 2 uomini, al termine delle attività di rito e su disposizione della Procura della Repubblica di Sassari che dirige e coordina le indagini, venivano tratti in arresto e tradotti presso la Casa Circondariale di Sassari Bancali, in attesa della celebrazione dell’udienza di convalida.