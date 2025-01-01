S.A. 11:08 Alghero: eroina in casa ai domiciliari L´uomo si trovava ai domiciliari ed è stato trovato in possesso di due grammi di eroina, violando così la misura cautelare degli arresti domiciliari cui era sottoposto. E´ stato disposto il trasferimento in carcere



ALGHERO - Nel corso della settimana appena trascorsa, ad Alghero, i Carabinieri della locale Compagnia hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di applicazione della custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Sassari nei confronti di un uomo poiché gravemente indiziato di aver violato la misura cautelare cui era sottoposto. In particolare i militari dell’Arma hanno condotto mirati accertamenti nei confronti di un uomo che dallo scorso mese di maggio era sottoposto alla detenzione domiciliare dopo che i Carabinieri di Alghero, nell’ambito di un mirato servizio di prevenzione e repressione del traffico di sostanze stupefacenti, insospettiti dal suo atteggiamento irrequieto e avendolo notato nel tentativo di liberarsi di un sacchetto in plastica, lo avevano trovato in possesso di 10 dosi di eroina, sostanza stupefacente del tipo marijuana e della somma complessiva di euro 260, ritenuta verosimile provento dell’attività di spaccio.



La perquisizione estesa alla sua abitazione aveva permesso di sequestrare ulteriori 2 grammi di eroina, grammi 54 di marjuana, 110 milligrammi di metadone, materiale vario utilizzato per il confezionamento delle dosi, due bilancini elettronici e la somma in contante di 1800 euro. Nel corso degli accertamenti eseguiti, a seguito di una nuova perquisizione domiciliare e personale, l’uomo è stato trovato in possesso di 2 grammi di eroina violando così la misura cautelare degli arresti domiciliari cui era sottoposto. Per tale motivo, la competente Autorità Giudiziaria, su richiesta della Procura della Repubblica di Sassari, ha revocato gli arresti domiciliari disponendo la sottoposizione dell’uomo alla misura cautelare della custodia in carcere. I Carabinieri provvedevano quindi a rintracciare l’uomo e, al termine delle formalità di rito, lo associavano alla Casa Circondariale di Sassari “Bancali”.