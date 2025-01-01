S.A. 16:39 Spaccia cocaina a Sorso: arrestato In casa dell´uomo arrestato sono stati trovati oltre 40 grammi di cocaina , un bilancino, materiale di confezionamento e 230 euro



SORSO - Nel corso della mattinata di ieri a Sorso, i Carabinieri della locale Stazione, nell’ambito di un servizio perlustrativo finalizzato al controllo del territorio, hanno arrestato in flagranza di reato un uomo poiché ritenuto responsabile di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. In particolare, nel corso del consueto pattugliamento, nel transitare nei pressi di Largo Cappuccini, i militari hanno notato l’uomo, già noto agli operanti, che era intento ad effettuare operazioni sospette decidendo quindi di procedere immediatamente a perquisizione personale e veicolare che consentiva di rinvenire 1,49 grammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina, vario materiale utilizzato per il confezionamento delle dosi e la somma contante di euro 225, il tutto occultato all’interno nel vano del cambio e sotto il tappetino lato guidatore. I militari hanno deciso quindi di estendere la perquisizione all’abitazione dell’uomo rinvenendo ulteriori 42,29 gr di cocaina, un bilancino di precisione funzionante e la somma contante pari a 230 euro. Al termine delle attività di rito, su disposizione della Procura della Repubblica di Sassari che dirige e coordina le indagini, l’uomo è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.