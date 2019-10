Condividi | S.O. 18:38 Con l’arrivo dell’autunno il Linea de Plom di via Grasci ad Alghero rilancia la musica dal vivo e i dj set per allietare i fine settimana della movida in città Linea de Plom, spazio alla musica



ALGHERO - Si riparte. Con l’arrivo dell’autunno il Linea de Plom di via Grasci ad Alghero rilancia la musica dal vivo e i dj set per allietare i fine settimana della movida algherese.



Ad aprire le danze sarà l’algherese Angelo Mulas, già noto per le sue doti vocali e l’intensità del repertorio, inaugurando la primissima data venerdì in programma il prossimo 4 ottobre (dalle 22.30).



Sabato 5 Ottobre segnerà invece il ritorno dei dj set e della musica elettronica. In consolle dj ProOne79 che dalle 22.30 scalderà il pubblico tra un disco e l’altro.



Foto d'archivio Commenti ALGHERO - Si riparte. Con l’arrivo dell’autunno il Linea de Plom di via Grasci ad Alghero rilancia la musica dal vivo e i dj set per allietare i fine settimana della movida algherese.Ad aprire le danze sarà l’algherese Angelo Mulas, già noto per le sue doti vocali e l’intensità del repertorio, inaugurando la primissima data venerdì in programma il prossimo 4 ottobre (dalle 22.30).Sabato 5 Ottobre segnerà invece il ritorno dei dj set e della musica elettronica. In consolle djche dalle 22.30 scalderà il pubblico tra un disco e l’altro.Foto d'archivio