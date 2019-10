Condividi | Antonio Burruni 15:50 E´ in corso di svolgimento allo Stadio Olimpico il match tra giallorossi e rossoblu, valido per la settima giornata del campionato di serie A. Dirige l´incontro il signor Davide Massa di Imperia CalcioLive: Roma-Cagliari 1-1 al 47´



CAGLIARI – E' in corso di svolgimento allo Stadio Olimpico Roma.Cagliari, match valido per la settima giornata del campionato di serie A. Dirige l'incontro il signor Davide Massa di Imperia, coadiuvato dagli assistenti Alberto Tegoni di Milano e Stefano Alassio di Imperia. Il quarto uomo è Davide Ghersini di Genova, mentre al Var ci sono Luigi Nasca di Bari e Salvatore Longo di Paola. Prima del via, minuto di raccoglimento per la scomparsa del presidente del Sassuolo Squinzi.



PRIMO TEMPO. Al 7', azione insistita della Roma in area ospite: Zaniolo, spalle alla porta si gira, ma Olsen vola e devia in angolo. Dall'azione dalla bandierina nasce una conclusione da fuori di Diawara, ma Olsen è ancora attento. Ammonizione per Ceppitelli. Al quarto d'ora, giallo anche per Cigarini. Al 24', su una palla in area giallorossa, Mancini tocca la palla con il braccio: arbitro richiamato dal Var ed è calcio di rigore. Va sul dischetto Joao Pedro che batte rasoterra alla sinistra di Pau Lopez, che intuisce ma non ci arriva: Cagliari in vantaggio. Alla mezz'ora, Antonucci subentra all'infortunato Diawara. Subito dopo, la Roma pareggia: cross rasoterra di Kluivert dalla destra e Ceppitelli, per anticipare Dzeko, insacca in scivolata nella propria porta. Al 32', ammonito Simeone. Quattro minuti dopo, Dzeko si libera bene in area, ma il suo rasoterra è deviato in angolo da Olsen. Al 44', ammonito Kolarov. L'arbitro concede 5' di recupero. Al 46', Olsen e la difesa rossoblu si salvano in corner.



ROMA-CAGLIARI 1-1:

ROMA: Pau Lopez, Spinazzola, Mancini, Smalling, Kolarov, Cristante, Diawara (30' Antonucci), Kluivert, Veretout, Zaniolo, Dzeko. (A disp. Fuzato, Mirante, Juan Jesus, Santon, Fazio, Pastore, Kalinic).

CAGLIARI: Olsen, Cacciatore, Ceppitelli, Pisacane, Pellegrini, Nandez, Cigarini, Rog, Nainggolan, Simeone, Joao Pedro. (A disp: Aresti, Rafael, Mattiello, Walukievicz, Birsa, Castro, Deiola, Ionita, Oliva, Cerri, Ragatzu). Allenatore Rolando Maran.

ARBITRO: Davide Massa di Imperia.

RETE: 25' Joao Pedro, 31' aut. Ceppitelli.



Nella foto: Robin Olsen, ex di turno Commenti CAGLIARI – E' in corso di svolgimento allo Stadio Olimpico Roma.Cagliari, match valido per la settima giornata del campionato di serie A. Dirige l'incontro il signor Davide Massa di Imperia, coadiuvato dagli assistenti Alberto Tegoni di Milano e Stefano Alassio di Imperia. Il quarto uomo è Davide Ghersini di Genova, mentre al Var ci sono Luigi Nasca di Bari e Salvatore Longo di Paola. Prima del via, minuto di raccoglimento per la scomparsa del presidente del Sassuolo Squinzi.Al 7', azione insistita della Roma in area ospite: Zaniolo, spalle alla porta si gira, ma Olsen vola e devia in angolo. Dall'azione dalla bandierina nasce una conclusione da fuori di Diawara, ma Olsen è ancora attento. Ammonizione per Ceppitelli. Al quarto d'ora, giallo anche per Cigarini. Al 24', su una palla in area giallorossa, Mancini tocca la palla con il braccio: arbitro richiamato dal Var ed è calcio di rigore. Va sul dischetto Joao Pedro che batte rasoterra alla sinistra di Pau Lopez, che intuisce ma non ci arriva: Cagliari in vantaggio. Alla mezz'ora, Antonucci subentra all'infortunato Diawara. Subito dopo, la Roma pareggia: cross rasoterra di Kluivert dalla destra e Ceppitelli, per anticipare Dzeko, insacca in scivolata nella propria porta. Al 32', ammonito Simeone. Quattro minuti dopo, Dzeko si libera bene in area, ma il suo rasoterra è deviato in angolo da Olsen. Al 44', ammonito Kolarov. L'arbitro concede 5' di recupero. Al 46', Olsen e la difesa rossoblu si salvano in corner.ROMA: Pau Lopez, Spinazzola, Mancini, Smalling, Kolarov, Cristante, Diawara (30' Antonucci), Kluivert, Veretout, Zaniolo, Dzeko. (A disp. Fuzato, Mirante, Juan Jesus, Santon, Fazio, Pastore, Kalinic).CAGLIARI: Olsen, Cacciatore, Ceppitelli, Pisacane, Pellegrini, Nandez, Cigarini, Rog, Nainggolan, Simeone, Joao Pedro. (A disp: Aresti, Rafael, Mattiello, Walukievicz, Birsa, Castro, Deiola, Ionita, Oliva, Cerri, Ragatzu). Allenatore Rolando Maran.ARBITRO: Davide Massa di Imperia.RETE: 25' Joao Pedro, 31' aut. Ceppitelli.Nella foto: Robin Olsen, ex di turno