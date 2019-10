Condividi | A.B. 18:09 «Dopo tre anni si interrompe un rapporto vissuto in maniera egregia in cui mister Salaris ha segnato pagine importanti della storia del club giallorosso», annuncia il sodalizio giallorosso, che decide di cambiare guida tecnica dopo tre pareggi ed una sconfitta, letale, sul campo del Porto Rotondo domenica Atletico Uri e mister Salaris: le strade si dividono



ALGHERO – Peppone Salaris non è più l'allenatore dell'Atletico Uri. L'annuncio è stato dato questa mattina dal sodalizio giallorosso, che decide di cambiare guida tecnica dopo tre pareggi ed una sconfitta, letale, sul campo del Porto Rotondo domenica.



«Dopo tre anni si interrompe un rapporto vissuto in maniera egregia in cui mister Salaris ha segnato pagine importanti della storia del club giallorosso. Una decisione sofferta da parte della società, risolta consensuale col mister dopo un colloquio tra le parti. Una decisione figlia dell’ultimo risultato contro il Porto Rotondo in cui l’Atletico dopo tre pareggi ha maturato la prima sconfitta», si legge nella nota societaria.



«Ringrazio la società e tutta la dirigenza dell’Atletico Uri per la disponibilità e fiducia accordatami in questi anni. Un ringraziamento particolare va al presidente Giampiero Pilo a Gavino Satta e Antonello Mura per il percorso umano e sportivo fatto insieme. Ringrazio tutti i ragazzi che durante questi anni hanno condiviso assieme a me questo fantastico percorso. Auguro alla societa e alla squadra di raggiungere gli obiettivi da loro prefissati», ha dichiarato Salaris, mai sopra le righe come suo stile, rivolgendo il suo saluto.



Una scelta che non ha lasciato indifferenti i vertici dell’Atletico Uri che riconoscono in mister Salaris un grande professionista, dotato di alte capacità sia umane che tecniche. La società augura a mister Salaris per il futuro della sua carriera, migliori successi ringraziandolo per tutto quello che è riuscito a creare durante il periodo alla guida dell’Atletico Uri, grati per il buon lavoro svolto così come al professore Marco Pinna per l’alta professionalità dimostrata.



