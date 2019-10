Condividi | A.S. 11:18 Nel corso di servizi di perlustrazione delle zone agresti della Baronia, la Polizia di Stato ha individuato nascosto in un canneto il mezzo usato dai malviventi per dileguarsi Assalto alle Poste di Siniscola: trovato il Doblò



SINISCOLA - Dopo il tentativo di rapina dello scorso 2 settembre, ai danni dell'ufficio postale di Siniscola, alcuni malviventi avevano utilizzato per la fuga un Fiat Doblò, rubato agli inizi del mese di agosto ad Assemini in provincia di Cagliari. Nel corso di servizi di perlustrazione delle zone agresti della Baronia, la Polizia di Stato ha individuato nascosto in un canneto il mezzo usato dai malviventi per dileguarsi. Gli accertamenti esperiti dalla Polizia Scientifica hanno permesso di rinvenire, sul furgoncino, impronte papillari e tracce di Dna che saranno analizzate per identificare gli autori del reato.