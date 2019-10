video Condividi | A.S. 9:10 Situazione al limite della tollerabilità quella che vivono molti residenti. Turisti inorriditi. Nel cuore della città vecchia una mini-discarica a cielo aperto davanti alla chiesa. Le immagini Alghero: la discarica del Patrono



ALGHERO - Mini-discarica a cielo aperto dotata di tutti "crismi": rifiuti generalizzati, dal cartone all'umido passando per le plastiche e lattine; laterizi; odori nauseabondi; blatte, vermi e mosconi. E' una situazione al limite della tollerabilità quella che vivono molti residenti ad Alghero.



Il problema sta nel punto di accumulo sorto davanti alla chiesa di San Michele, Patrono della città, sul lato della via Maiorca. Da qualche tempo, infatti, la situazione pare scappata proprio di mano e il menefreghismo degli incivili alimenta lo scempio.



Turisti inorriditi da tanto degrado, in un luogo peraltro densamente frequentato da chi passeggia nel centro storico. Si moltiplicano i problemi: Non solo il Forte della Maddalena lasciato alla mercé di sporcizia e rifiuti insomma [ GUARDA LE IMMAGINI ], ma problemi ben più gravi in molte altre zone. • Guarda e condividi il video su Alguer.tv