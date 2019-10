Condividi | A.B. 20:56 Dopo l´esordio vincente contro il Grifone gialloverde per 5-1, le rossoblu si preparano ad affrontare la prima trasferta stagionale. Domani sera, le ragazze di mister Desole sfideranno la neopromossa Pistoiese Calcio femminile: trasferta toscana per la Torres



SASSARI – Dopo l'esordio vincente contro il Grifone gialloverde per 5-1, la Torres femminile si prepara ad affrontare la prima trasferta stagionale. Domani, sabato 12 ottobre, alle 17.30, le ragazze di mister Desole sfideranno la Pistoiese, squadra neopromossa in serie C, che alla prima giornata ha sconfitto per 0-3 l’Imolese, grazie alla doppietta di Carlotta Buono ed il gol di Sara Brundo. Due squadre che vorranno sicuramente confermare quanto di buono fatto nella prima partita, per rimanere a punteggio pieno in classifica, in un campionato dove difficilmente si possono commettere passi falsi.



La seconda giornata si aprirà proprio con il match tra le rossoblu e le ragazze di mister Mario Nicoli e si concluderà domenica con le partite Arezzo-Pontedera, Bologna-Riccione, Grifone gialloverde-Jesina, Res women-Spezia, San Miniato-Imolese women. A presentare la partita di domani ci pensa Valentina Congia, difensore della compagine sassarese.



Come hai visto la squadra domenica e che partita ti aspetti sabato contro la Pistoiese?

«Per quanto riguarda la partita di domenica non possiamo lamentarci del risultato, anche se può far pensare a una partita a senso unico. In realtà, ha preso i binari favorevoli solo dopo il 2-0, perché tutto sommato è stata una partita equilibrata. Ogni match è a se e a prescindere dal risultato rimaniamo sempre coi piedi per terra, senza sottovalutare nessun avversario. Il nostro obiettivo è sempre quello di migliorare partita dopo partita».



La Pistoiese, da neopromossa, all’esordio ha vinto con un netto 0-3 a Imola, saranno sicuramente cariche per questa partita.

«Assolutamente sì, hanno fatto un ottimo risultato a Imola in trasferta, perciò rispettiamo l’avversario e sabato sarà il campo a parlare».



Che sensazioni hai avuto della squadra nel corso dell’esordio stagionale?

«La squadra ci piace: parlo al plurale, perché siamo tutte in armonia, sia dal punto di vista mentale, che tattico. Siamo un bel gruppo, l’abbiamo dimostrato contro il Grifone gialloverde e speriamo di poterlo far vedere anche nel corso del campionato».



Questa settimana, Sondore tornerà dopo aver giocato due partite con la sua Nazionale. In generale, però, come vedi l’inserimento delle nuove giocatrici all’interno della squadra?

«Laura è partita per degli impegni con la Nazionale, ma tornerà per questa partita. Siamo un gruppo costituito da ragazze con culture e lingue differenti, però ci stiamo integrando alla grande».



Nella foto: Valentina Congia Commenti SASSARI – Dopo l'esordio vincente contro il Grifone gialloverde per 5-1, la Torres femminile si prepara ad affrontare la prima trasferta stagionale. Domani, sabato 12 ottobre, alle 17.30, le ragazze di mister Desole sfideranno la Pistoiese, squadra neopromossa in serie C, che alla prima giornata ha sconfitto per 0-3 l’Imolese, grazie alla doppietta di Carlotta Buono ed il gol di Sara Brundo. Due squadre che vorranno sicuramente confermare quanto di buono fatto nella prima partita, per rimanere a punteggio pieno in classifica, in un campionato dove difficilmente si possono commettere passi falsi.La seconda giornata si aprirà proprio con il match tra le rossoblu e le ragazze di mister Mario Nicoli e si concluderà domenica con le partite Arezzo-Pontedera, Bologna-Riccione, Grifone gialloverde-Jesina, Res women-Spezia, San Miniato-Imolese women. A presentare la partita di domani ci pensa Valentina Congia, difensore della compagine sassarese.«Per quanto riguarda la partita di domenica non possiamo lamentarci del risultato, anche se può far pensare a una partita a senso unico. In realtà, ha preso i binari favorevoli solo dopo il 2-0, perché tutto sommato è stata una partita equilibrata. Ogni match è a se e a prescindere dal risultato rimaniamo sempre coi piedi per terra, senza sottovalutare nessun avversario. Il nostro obiettivo è sempre quello di migliorare partita dopo partita».«Assolutamente sì, hanno fatto un ottimo risultato a Imola in trasferta, perciò rispettiamo l’avversario e sabato sarà il campo a parlare».«La squadra ci piace: parlo al plurale, perché siamo tutte in armonia, sia dal punto di vista mentale, che tattico. Siamo un bel gruppo, l’abbiamo dimostrato contro il Grifone gialloverde e speriamo di poterlo far vedere anche nel corso del campionato».«Laura è partita per degli impegni con la Nazionale, ma tornerà per questa partita. Siamo un gruppo costituito da ragazze con culture e lingue differenti, però ci stiamo integrando alla grande».Nella foto: Valentina Congia