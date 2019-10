Quattro cellulari trovati a Badu ´e Carros

11/10/2019 Procura di Lanusei: cancelliere interdetto La Polizia di Stato, al termine delle indagini coordinate dalla Procura di Cagliari, ha eseguito, ad aprile, una misura interdittiva della sospensione dall’esercizio del pubblico ufficio o servizio, per la durata di sei mesi, nei confronti di un cancelliere in servizio nella Procura della Repubblica di Lanusei per i reati di falso ideologico ed accesso abusivo alle Banche dati della Procura