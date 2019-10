Condividi | Red 18:09 Nella notte tra sabato e domenica, la Polizia di Stato ha tratto in arresto il conducente della vettura, che ieri sera ha provocato il grave sinistro stradale in cui ha perso la vita il 48enne motociclista sassarese Roberto Puggioni Omicidio stradale: 30enne in manette



NUORO - Nella notte tra sabato e domenica, la Polizia di Stato ha tratto in arresto il conducente della vettura, che ieri sera ha provocato il grave sinistro stradale in cui ha perso la vita il 48enne motociclista sassarese Roberto Puggioni. Si tratta di un 30ene risultato positivo all’alcool.



Le indagini esperite dalla Squadra Volante della Questura di Nuoro, con gli agenti della Polizia Stradale intervenuti sul posto subito dopo l'incidente, hanno permesso di appurare che il sinistro è stato provocato dall'andatura contromano della vettura condotta dal 30enne, che ha travolto violentemente il motoveicolo. Dai risultati delle analisi tossicologiche operate subito dopo nell'ospedale San Francesco di Nuoro, è stata riscontrata nel sangue del conducente della vettura la presenza di alcool di cinque volte superiore al livello consentito. Su disposizione dell'Autorità giudiziaria di Nuoro, l'arrestato è stato accompagnato nel proprio domicilio in attesa del giudizio di convalida.